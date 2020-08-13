Матвиенко стал конкурентом Миколенко за место в Наполи – экс-тренер Шахтера сравнил игроков

"Николай Матвиенко – левша, но неплохо использует и правую ногу. С Шахтером он сыграл в финале юношеской лиги УЕФА. Это универсальный игрок, он также играл справа при Фонсеке. Он тактически готов, потому что работал под руководством европейских тренеров.

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Он играет за сборную Украины, и готов перейти в хорошую команду за рубежом. Он также очень открытый парень. Недостатком может быть отсутствие агрессии в игре один в один, он очень чистый игрок и мало фолит. Однако он очень хорош в продвижении с мячом и создании.

Виталий Миколенко с Динамо намного лучше играет на левом фланге. Динамо – весьма дорогой магазин, особенно с Луческу. Купить Миколенко будет непросто", – цитирует Уголини Spazionapoli.

Отметим, что оба игрока стали объектом интереса европейских клубов. На Матвиенко охотится лондонский Арсенал, а Миколенко интересует Эвертон.

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