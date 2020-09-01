Новичок английской Премьер-лиги Лидс контактировал с Шахтером на счет возможности приобретений защитника Николая Матвиенко, сообщает издание TodoFichajes.

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Напомним, Лидс входил в четверку клубов с Туманного Альбиона, которые проявляли интерес к украинцу (кроме Эвертона, Вест Хэма и Вулверхэмптона). По информации издания, "павлины" уже достигли согласия с 24-летним футболистом на переход в английский клуб.

К слову, ранее СМИ много писали о желании Наполи подписать Матвиенко, однако накануне директор департамента селекции Шахтера Жозе Боту отметил, что партенопейцы лишь однажды обращались в клуб в отношении Николая.

В прошлом сезоне Матвиенко провел за "горняков" 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился голом и ассистом. Transfermarkt оценивает украинца в 4 млн евро. Контракт футболиста с Шахтером действует до лета 2021 года.

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