"Мечта каждого футболиста – играть в топовом чемпионате, и я – не исключение. Некоторые варианты были, но пока я полностью сосредоточен на игре за свой родной клуб.

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У меня был разговор с Дарио Срной, который тоже сказал, что Шахтер на меня рассчитывает и вскоре предложит новый контракт", – рассказал Матвиенко в комментарии Команда 1

В течение прошлого года Николая, который является воспитанником дончан, сватали в несколько европейских клубов, среди которых был и лондонский Арсенал. В футболке "горняков" защитник провел 122 матча и успел поиграть в аренде за Карпаты и Ворсклу.

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