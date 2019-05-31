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Матвиенко: Редко забиваю, поэтому не знаю, как праздновать

11:09 41 Читати українською
Матвиенко: Редко забиваю, поэтому не знаю, как праздновать
Николай Матвиенко / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал победу над Львовом (3:0).

 
Дентиньо 65’
Тарас Степаненко 78’
Николай Матвиенко 85’
65’ Дентиньо
78’ Тарас Степаненко
85’ Николай Матвиенко

"Не скажу, что встреча со Львовом была легкой. Первый тайм получился очень сложным: соперник садился в оборону и выбегал в контратаки, чем пытался создавать нам проблемы, в одном моменте там даже штанга была. Но во второй половине мы прибавили, освежили игру заменами и победили, не пропустив при этом.

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Тренер подкорректировал некоторые моменты, сказал, как действовать во втором тайме. До этого мы старались играть преимущественно через центр и было много потерь, что приводило к контратакам. Нам сказали больше идти через фланги, где есть пространство.

Мой гол? Там от рикошета мяч залетел... Я редко забиваю, поэтому не знаю, как праздновать даже. Так что скромно отметил", – цитирует Матвиенко официальный сайт Шахтера.

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