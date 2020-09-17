"Почти две недели одна группа футболистов находилась в сборных, другая продолжала тренировки в клубе. Поэтому сейчас в основном работаем над тем, чтобы вспомнить и восстановить игровые связи, взаимодействие на поле и тактические наработки.

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Последние поединки Зари еще не смотрел, но по прошлым сезоном можно сказать, что это очень сильная команда. С приходом Скрипника они демонстрируют интересный и атакующий футбол. Будет полностью сложно, но мы постараемся хорошо провести этот матч и победить.

Не думаю, ведь все клубы оказались в подобных реалиях. Была пауза, и сейчас все в равных условиях. У нас в команде достаточно футболистов, думаю, будут замены и ротация. Верю, что все получится и мы справимся", – поделился Матвиенко в комментарии Shakhtar News.

Отметим, что Шахтер встретится с Зарей в рамках 3-го тура УПЛ уже 20 сентября, начало в 17:00.

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