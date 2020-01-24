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Матвиенко рано переходить в АПЛ, – Сабо

06:30 204 Читати українською
Матвиенко рано переходить в АПЛ, – Сабо
Николай Матвиенко / фото: ФК Шахтер

Бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением относительно возможного трансфера защитника Шахтера Николая Матвиенко в один из клубов АПЛ.

"Чемпионат Англии – специфический турнир, очень тяжелый и энергозатратный. Там преобладает силовая жесткая игра, к которой готовы далеко не все спортсмены. Плюс скоростные данные нужно демонстрировать не пару раз за матч, а в течение двух таймов.

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На мой взгляд, Матвиенко еще рано переходить в АПЛ. Он относительно недавно стал основным игроком обороны Шахтера и сборной Украины. Ему еще есть чему учиться, нужно набраться опыта, повысить кондиции. А в такой сильный чемпионат, как АПЛ, нужно переходить, будучи абсолютно готовым к конкуренции", – поделился Сабо в комментарии Footboom.

Напомним, что в услугах Матвиенко заинтересован лондонский Арсенал. Ранее сообщалось, что в украинском проявляет интерес Манчестер Сити.

Добавим, что за основную команду "горняков" Матвиенко дебютировал в 2015 году. В нынешнем сезоне Николай забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 21 матче за Шахтер во всех турнирах. Действующий контракт 23-летнего футболиста с украинским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

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Николай Матвиенко Николай Матвиенко Трансферы Арсенала Шахтер Шахтер Арсенал Арсенал Манчестер Сити Манчестер Сити Йожеф Сабо АПЛ
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