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Матвиенко: Пытались не обращать внимания на Роналду

13:09 39 Читати українською
Матвиенко: Пытались не обращать внимания на Роналду
Николай Матвиенко / Соцсети

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал результат матча против Португалии.

 

"Была тяжелая игра, много работали без мяча, португальцы не давали расслабиться. Роналду? Пытались не обращать на него внимания. Ребята молодцы, выдержали. Впереди уповали на контратаки", – сказал Николай Матвиенко в ефии телеканала "Футбол 1".

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К слову, подопечные Андрея Шевченко в гостях смогли выстоять против сборной Португалии в 1 туре квалификации на Евро-2020. Матч закончился со счетом 0:0.

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Теги
Португалия - Украина Украина Украина Сборная Украины Евро-2020 Николай Матвиенко Николай Матвиенко
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