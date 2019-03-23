Матвиенко: Пытались не обращать внимания на Роналду

Сборная Украины — 14:00 78
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"Присутність Роналду зіграла нам на руку". Чому Тюрпен не призначив пенальті у ворота України, а Марлос зіграв "не так"
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"Кріштіану та Португалія зіткнулися з гігантом". Збірна України шокувала європейські ЗМІ, феєричні компліменти ПятовуЕвро-2020 — 12:32 525
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Португалия – Украина: Пятов спасает план Шевченко, Роналду и Мораес транжирят – у нас новые лидеры, у соперника кошмарЕвро-2020 — 03:25 6882
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Португалия – Украина: послематчевая пресс-конференция Андрея ШевченкоЕвро-2020 — 00:21 3032
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Англия легко разгромила Чехию: хет-трик и пенальти от Стерлинга, дебюты Хадсон-Одоя и РайсаЕвро-2020 — 22 март 362