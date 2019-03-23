Матвиенко: Пытались не обращать внимания на Роналду

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал результат матча против Португалии.

"Была тяжелая игра, много работали без мяча, португальцы не давали расслабиться. Роналду? Пытались не обращать на него внимания. Ребята молодцы, выдержали. Впереди уповали на контратаки", – сказал Николай Матвиенко в ефии телеканала "Футбол 1".

Португалия – Украина – 0:0 – видеообзор матча

К слову, подопечные Андрея Шевченко в гостях смогли выстоять против сборной Португалии в 1 туре квалификации на Евро-2020. Матч закончился со счетом 0:0.

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