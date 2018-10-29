Матвиенко признался, почему болел за Челси и равнялся на Терри с Лэмпардом

Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко рассказал, за какой топ-клуб болел в детстве.

"Мне с детства нравился Челси, а в их составе я выделял Фрэнка Лэмпарда и Джона Терри. Тогда был как раз их звездный час. Амплуа у них разные, но у обоих было общее, что меня покорило – их лидерские качества, умение повести товарищей за собой .

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Почему Челси? Даже не знаю... Возможно, передалась от брата, который сильно за них болел. Ну и они вообще тогда постоянно на хорошем уровне выступали.

Помню, одно из моих сильнейших разочарований того времени – это когда в полуфинале Лиги чемпионов с Барселоной судья не поставил в ее ворота пенальти и тем самым не пустил Челси в финал", – цитирует Матвиенко terrikon.com.

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