"Буду ли я поддерживать Динамо в еврокубках? Естественно. Это рейтинг страны.

Григорий Суркис аргументировал, почему болел за Шахтер в матче против Монако

Нужно, чтобы все украинские клубы побеждали. Я болею за все украинские команды в еврокубках", – сказал Матвиенко в комментарии программе "Бомбардир".

Напомним, в первом поединке плей-офф квалификации Лиги чемпионов Шахтер на выезде одолел Монако 1:0. Ответный матч состоится в среду, 25 августа. Начало встречи в 22:00. Динамо, которое в прошлом сезоне стало чемпионом страны, попало в групповой этап автоматически.

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