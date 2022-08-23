Поскольку переговоры по переходу Матвиенко не сильно продвигается, Мальорка подыскала альтернативу украинскому защитнику – центрбека Вильярреала Хорхе Куэнку, сообщает Mundo Deportivo.

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Что касается возможного трансфера Матвиенко, Мальорка намерена арендовать игрока с опцией выкупа. Шахтер вряд ли на это согласится, поскольку Николай является лидером команды. Контракт защитника рассчитан еще на три года, нынешняя цена за Transfermarkt составляет 11 миллионов евро.

Напомним, ранее Матвиенко сватали в Арсенал и Аякс, но Мальорка и в помине не может похвастаться схожим статусом. Прошлый сезон Примеры острова завершили на 16-й строчке, чудом избежав вылета.

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