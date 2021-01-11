Юрий Данченко, который является агентом защитника Шахтера Николая Матвиенко, рассказал о заработках своего клиента.

"По нашей информации, на данный момент у Николая Матвиенко – самая маленькая заработная плата из всех "железных" игроков основы Шахтера.

Цыганков стал лучшим футболистом УПЛ по итогам 2020 года

Сам Коля – очень скромный, воспитанный и порядочный парень. Не в его правилах ныть и жаловаться. Тем более что он – воспитанник клуба, в котором руководители улучшают условия своим футболистам без лишних напоминаний со стороны агентов", – сказал Данченко для Команда 1.

В нынешнем сезоне чемпионата Украины Матвиенко провел 11 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

Тайсону подготовили план побега из Шахтера – главный претендент сменил руководство и предложит контракт уже зимой