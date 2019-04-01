Матвиенко показал упражнение на разминку поясницы и нарисовал портрет Марадоны

Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко продемонстрировал упражнение на разминку поясницы с помощью мяча.

"Сейчас идет такой сложный и напряженный период, много времени надо уделить восстановлению. Поэтому я использую упражнение, как с помощью мяча размять поясницу после тяжелых тренировок", – сказал Матвиенко.

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Также футболист наперегонки с девочкой рисовал портрет легендарного Диего Армандо Марадоны, но в этом конкурсе он уступил.

Напомним, защитник Шахтера участвовал в матчах сборной Украины против Португалии и Люксембурга.