– Николай, тяжело было на сборах?

– Честно, конечно, тяжело. Я не знаю команды, которой не тяжело на сборах. Но, думаю, нам это нужно, ведь очень короткий период до официальных матчей, поэтому следовало выстрадать и взять максимум от этих дней.

Матвиенко серьезно заинтересовал португальский топ-клуб – Шахтер уже нашел замену капитану

– Как чувствуете себя перед Ильвесом? И насколько истощены после этих тренировок?

– Ну, такие изнурительные и тяжелые тренировки закончились, в основном к игре мы уже подходим в хорошем состоянии. Физически, думаю, готовы. Еще есть второй этап – психологический, и я думаю, что здесь немного сложнее подготовиться и все предусмотреть. Поэтому после поединка будет понятно, правильно мы подготовились или нет.

– В конце прошлого сезона тебе приходилось играть не только на своей родной позиции, но и левым защитником, иногда даже в опорной зоне. При приходе Арды Турана, по вашим разговорам с тренерским штабом есть ли понимание: тебя будут использовать только на родной позиции или также на других?

– Еще не разговаривали с главным тренером. Мне нравится играть, в принципе, на любой позиции. Если нужно будет, то и вратарем могу. Если будут какие-то проблемы, я всегда рад помочь там, где команда будет нуждаться.

– А комфортно ли ты себя чувствуешь?

– На каждую новую позицию нужно время и немножко практики на тренировке, поэтому, если делать это две-три недели, понемногу втягиваешься. Мне это нравится.

– В этом году Шахтеру для того, чтобы выйти в основной этап, нужно сыграть восемь матчей, а всего до Рождества команда может провести 14 еврокубковых поединков. Как вы воспринимаете эту ситуацию:

больше матчей – это больше возможностей или больше сложностей?

– Нам, конечно, нужно сыграть как можно больше матчей. Но на этом этапе у нас нет ни 14, ни даже восьми – есть игра завтра и ответная игра через неделю, поэтому мы настраиваемся только на эти два поединка, – цитирует Матвиенко официальный сайт Шахтера.

Що за Ільвес? Команда дешевша від Судакова у сім разів, фіни після поразки Україні й тінь Московії – на шляху Шахтаря