Матвиенко: Отрыв от Динамо ничего не значит, мы знаем их силу и не собираемся расслабляться

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал борьбу за чемпионство в УПЛ.

"Марлос – это футболист высокого уровня. Мы ожидаем, что он скоро вернется на футбольное поле. Просто он еще не готов на 100 процентов. Наверное, тренеры пока не хотят рисковать. Но могу сказать, что и другие ребята делают все от них зависящее для достижения максимального результата.

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Хорошо, что есть такой отрыв от главного конкурента. Но мы знаем силу Динамо, поэтому никто не собирается расслабляться, ведь впереди еще две встречи с киевлянами в чемпионате", – цитирует Матвиенко портал Команда 1.

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