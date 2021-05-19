"Учитывая перенос турнира, наш путь на Евро составляет уже больше двух лет. Но он еще не закончен – впереди не менее важный участок дороги. Идут сборы, в течение которых всем нам нужно хорошо поработать, снова себя проявить, чтобы попасть в заявку.

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Мы не оцениваем силу соперников, понимая, что это чемпионат Европы – туда приедут все лучшие сборные континента. Там не будет легких матчей, но мы хотим не просто сражаться, а играть в тот футбол, в который умеем играть. Не самый лучший опыт некоторых весенних поединков, надеюсь, нам в этом только поможет", – цитирует Матвиенко Команда 1.

Напомним, сейчас главная команда Украины находится в Харькове, где происходит подготовительный сбор к Евро-2020. Чемпионат Европы начнется для "сине-желтых" матчем с Нидерландами 13 июня. Противостояние с Северной Македонией и Австрией запланированы на 17 и 21 июня соответственно.

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