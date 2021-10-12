Матвиенко оценил кадровый потенциал сборной Боснии и Герцеговины
14:29 - Читати українською
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко не сомневается, что в составе сборной Боснии и Герцеговины есть и другие классные исполнители помимо форварда Эдина Джеко.
"Джеко – очень сильный игрок, но в команде играет не он один. Много-много футболистов, которые на серьезном уровне выступают.
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Мы разбираем их в целом как команду, а также отдельно таких личностей, как Джеко", – признался центрбек в комментарии Футбол 1/2/3.
Напомним, что матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября. Начало поединка в 21:45.
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