Матвиенко объяснил, почему не жалеет о сорванном трансфере в Арсенал

"Не жалею ли из-за сорванного трансфера в Арсенал? Я сейчас в полуфинале Лиги Европы, почему я должен жалеть? Не получилось – ничего, живем дальше.

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Где хотел бы поиграть? Ни для кого не секрет, что есть топ-5 самых сильных, самых интересных чемпионатов. Если выбирать среди них, то назову Италию и Англию", – признался Матвиенко в интервью Football.ua.

К слову, защитник провел 38 поединков в составе Шахтера в сезоне 2019/20, отметившись голом и ассистом.

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