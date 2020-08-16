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Матвиенко объяснил, почему не жалеет о сорванном трансфере в Арсенал

13:26 - Читати українською
Матвиенко объяснил, почему не жалеет о сорванном трансфере в Арсенал
Николай Матвиенко / фото: ФК Шахтер

Защитник Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал срыв трансфера в лондонский Арсенал.

"Не жалею ли из-за сорванного трансфера в Арсенал? Я сейчас в полуфинале Лиги Европы, почему я должен жалеть? Не получилось – ничего, живем дальше.

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Где хотел бы поиграть? Ни для кого не секрет, что есть топ-5 самых сильных, самых интересных чемпионатов. Если выбирать среди них, то назову Италию и Англию", – признался Матвиенко в интервью Football.ua.

К слову, защитник провел 38 поединков в составе Шахтера в сезоне 2019/20, отметившись голом и ассистом.

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Теги
Трансферы Шахтер Шахтер Арсенал Арсенал Николай Николай Матвиенко Трансферы Арсенала
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