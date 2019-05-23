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Матвиенко: Ничья с Динамо – справедливый результат

08:27 48 Читати українською
Матвиенко: Ничья с Динамо – справедливый результат
Николай Матвиенко / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал ничью с Динамо (1:1) в матче 30 тура УПЛ.

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Виктор Цыганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Виктор Цыганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

"Сложный матч получился. И, наверное, если брать по моментам, то ничья – закономерный результат.

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Когда Шепелев сыграл жестко против Алана, по-моему, то понял сразу, что будут карточки. Но, как я понимаю, судья просто хотел карточками успокоить игру, чтобы мы не заводились раньше времени. Таким, наверное, был его план на матч.

Такие матчи всегда вызывают ажиотаж. Очень приятно и всегда хорошо, когда приходят люди, кричат, болеют. Это добавляет сил. Например, когда играли в Лионе при пустых трибунах, то хотелось, чтобы были даже болельщики чужой команды, потому что получается будто товарищеская игра", – цитирует Матвиенко официальный сайт Шахтера.

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