"Просто кто-то там решил. Почему-то там врач запретил – и все. Непонятно. Хотя наша команда была полностью готова к игре.

В УАФ озвучили главный аргумент УЕФА относительно технического поражения сборной Украины

То, что в кабинетах решается, это все несправедливо. Все должно решаться на футбольном поле", – сказал Матвиенко в комментарии Профутбол Digital.

Заметим, поединок Лиги наций против Швейцарии не состоялся из-за решения местного врача, а Украине присудили техническое поражение. Сборная в следующем сезоне будет выступать в дивизионе В, ведь заняла последнее место в группе со Швейцарией, Германией и Испанией.

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