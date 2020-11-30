Матвиенко: Несправедливо, что итог матча Швейцария – Украина решается в кабинетах
Защитник "сине-желтых" Николай Матвиенко откровенно недоволен решением УЕФА о техническом поражении сборной Украины.
"Просто кто-то там решил. Почему-то там врач запретил – и все. Непонятно. Хотя наша команда была полностью готова к игре.
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То, что в кабинетах решается, это все несправедливо. Все должно решаться на футбольном поле", – сказал Матвиенко в комментарии Профутбол Digital.
Заметим, поединок Лиги наций против Швейцарии не состоялся из-за решения местного врача, а Украине присудили техническое поражение. Сборная в следующем сезоне будет выступать в дивизионе В, ведь заняла последнее место в группе со Швейцарией, Германией и Испанией.
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