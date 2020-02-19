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Матвиенко неоднозначно оценил готовность Шахтера к матчу с Бенфикой

19:50 77 Читати українською
Матвиенко неоднозначно оценил готовность Шахтера к матчу с Бенфикой
Николай Матвиенко / фото: Шахтер

Защитник Шахтера Николай Матвиенко поделился ожиданиями накануне матча 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики.

 

"Сложно говорить, завтрашний матч с Бенфикой покажет, насколько мы готовы. В матчах, которые мы проводили на сборах, при всем уважении, соперники были не такого же качества.

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Каждый матч важен, мы хорошо подготовимся. Потом будет ответный матч, перед ним нужно сделать задел", – сказал Матвиенко в комментарии Футбол news.

Поединок 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Бенфика состоится уже завтра, 20 февраля, в Харькове на ОСК Металлист. Начало встречи – в 19:55.

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Теги
Шахтер Шахтер Лига Европы Шахтер - Бенфика Николай Матвиенко Николай Матвиенко
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