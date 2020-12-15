Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко, контракт которого с донецким клубом истекает 30 июня 2021 года, не покинет "горняков" свободным агентом после его завершения.

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По информации издания Meta Ratings, 24-летний защитник подписал с "оранжево-черными" новое соглашение еще весной 2020 года, согласно которому будет выступать в составе действующего чемпиона Украины следующие пять лет. Информация о продлении контракта не была обнародована, но официально внесена в базу данных УАФ.

Таким образом, центральный защитник "горняков", который является воспитанником клуба, остается игроком Шахтера до 2025 года.

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