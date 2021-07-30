Матвиенко назвал самого сложного оппонента среди звезд мирового футбола
Защитник "горняков" Николай Матвиенко выделил самого неуступчивого соперника за время своей игровой карьеры.
"Если выбирать прям уникального, то это Мбаппе. Это талант – быстрый, техничный, умный, все правильно делает. Очень трудно было против него.
Матвиенко вновь заинтересовал Вест Хэм – у защитника Шахтера серьезные конкуренты
В Украине тоже есть много хороших футболистов. Но выделять из наших никого не буду, чтобы кого-то не обидеть", – сказал Матвиенко в интервью Football.ua.
Напомним, Николай – воспитанник Шахтера, где и начал профессиональные выступления в 2015 году. Успел также поиграть в аренде за львовские Карпаты и полтавскую Ворсклу. За сборную Украины защитник провел 41 матч.
Новий претендент на Ярмоленка, ризик Зінченка – що чекає лідерів України на старті АПЛ 2021/22, як це вплине на збірну