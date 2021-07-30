Защитник "горняков" Николай Матвиенко выделил самого неуступчивого соперника за время своей игровой карьеры.

"Если выбирать прям уникального, то это Мбаппе. Это талант – быстрый, техничный, умный, все правильно делает. Очень трудно было против него.

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В Украине тоже есть много хороших футболистов. Но выделять из наших никого не буду, чтобы кого-то не обидеть", – сказал Матвиенко в интервью Football.ua.

Напомним, Николай – воспитанник Шахтера, где и начал профессиональные выступления в 2015 году. Успел также поиграть в аренде за львовские Карпаты и полтавскую Ворсклу. За сборную Украины защитник провел 41 матч.

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