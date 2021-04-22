"От матча с Александрией ожидаем только победы. Готовимся как обычно: недельный цикл, несколько нагрузочных тренировок, а ближе к игре – больше тактических упражнений.

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Соперник будет еще мотивованишим, злее после поражения в полуфинале Кубка, стремиться оправдаться перед болельщиками – у него задачи в чемпионате. Александрия очень неуступчивая, с этой командой всегда много единоборств. Будет сложный матч", – отметил Матвиенко в комментарии официальному сайту Шахтера.

Отметим, что матч Александрия – Шахтер состоится 25 апреля, начало встречи в 17:00. "Горняки" сохраняют призрачные шансы на чемпионство, отставая от Динамо на 10 пунктов за 4 тура до конца чемпионата.

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