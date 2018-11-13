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Матвиенко: Мы защищаем честь Украины – это главная мотивация

13:39 16 Читати українською
Матвиенко: Мы защищаем честь Украины – это главная мотивация
Николай Матвиенко / Фото ФФУ

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился ожиданиями от матча против Словакии в рамках Лиги наций, где его команда уже гарантировала себе первое место в своей группе.

Несмотря на то, что мы уже обеспечили себе первое место в группе, уверен, что поединок в Трнаве будет очень сложным. Вылетать в дивизион С этого турнира никто не хочет, поэтому хозяева будут супермотивированными.

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Наша мотивация? Я в этом даже не сомневаюсь. Мы защищаем честь страны – что может быть важнее? Почему бы не попробовать выиграть свою группу с максимальным результатом", – цитирует Матвиенко издание Команда 1.

Напомним, во время сборов подопечные Андрея Шевченко проведут 2 официальных матча. Поединок против Словакии в рамках Лиги наций (16 ноября), а также спарринг против Турции (20 ноября).

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Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
до матча
3
дн
:
3
час
:
53
мин
Украина
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Сборная Украины Словакия - Украина Лига наций Николай Матвиенко Николай Матвиенко
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