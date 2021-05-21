"У нас было всего пять выходных, а у ребят из Динамо – вообще два или три. Поэтому постепенно вливаемся в процесс и ежедневно увеличиваем нагрузку. Но усталости нет, такая работа. Надеюсь, что ко второму сбору подойдем в полной готовности.

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Наш тренерский штаб все очень хорошо, качественно объясняет. С первого дня понимаем, что надо делать, поэтому никаких проблем нет. Мы собрались раньше, чем другие сборные, и, наверное, у тренеров есть план работы на этот отрезок времени. Наше дело – двигаться по этому плану. Надеюсь, что это принесет нам положительный результат.

У нас будет четыре выходных, и я планирую провести их в кругу семьи. Ведь в дальнейшем будет длительный период в отъезде", – цитирует Матвиенко официальный сайт УАФ.

Напомним, сейчас главная команда Украины находится в Харькове, где происходит подготовительный сбор к Евро-2020. Чемпионат Европы начнется для "сине-желтых" матчем с Нидерландами 13 июня. Противостояние с Северной Македонией и Австрией запланированы на 17 и 21 июня соответственно.

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