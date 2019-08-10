Матвиенко: Мы контролировали игру в матче против Динамо

Защитник Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал победу над киевским Динамо в 3-м туре УПЛ.

"Было тяжело играть, в 5 часов еще было достаточно сильное солнце. Мы всегда стремимся играть первым номером, контролировать мяч и игру. И думаю, что у нас это сегодня получилось.

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Отдали ли мы инициативу после гола Марлоса? Я считаю, что Динамо хотело забить, и мы немного закрылись, чтобы потом строить контригру.

Изменилось ли что-то во время подготовки по сравнению с матчем за Суперкубок? Тренер где-то внес определенные тактические изменения, рассказал, как мы будем играть", – сказал Матвиенко журналистам после матча с Динамо.

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