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Матвиенко: Мы контролировали игру в матче против Динамо

20:57 4 Читати українською
Матвиенко: Мы контролировали игру в матче против Динамо
Матвиенко против Шепелева / Футбол 24

Защитник Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал победу над киевским Динамо в 3-м туре УПЛ.

39’ Жерсон Родригес
 
Жуниор Мораес 21’
Марлос 64’
21’ Жуниор Мораес
39’ Жерсон Родригес
64’ Марлос

"Было тяжело играть, в 5 часов еще было достаточно сильное солнце. Мы всегда стремимся играть первым номером, контролировать мяч и игру. И думаю, что у нас это сегодня получилось.

Дебютный гол Родригеса в видеообзоре матча Динамо – Шахтер – 1:2

Отдали ли мы инициативу после гола Марлоса? Я считаю, что Динамо хотело забить, и мы немного закрылись, чтобы потом строить контригру.

Изменилось ли что-то во время подготовки по сравнению с матчем за Суперкубок? Тренер где-то внес определенные тактические изменения, рассказал, как мы будем играть", – сказал Матвиенко журналистам после матча с Динамо.

Шахтар переграв Динамо в Києві – друга поспіль поразка команди Хацкевича і реванш за Суперкубок

Источник: Футбол 24
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Шахтер Шахтер Динамо Киев - Шахтер Николай Матвиенко Николай Матвиенко
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