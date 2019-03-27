Матвиенко: Люксембург еще попортит нервы всем командам нашей группы

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился впечатлениями от матча отбора к Евро-2020 с Люксембургом.

"Не нужно недооценивать этого соперника. Из европейских "карликов", это одна из самых сильных сборных. Люксембуржцы хорошо обученные тактически, и когда у них получается выполнять установку тренера, с ними любой сборной сложно справиться.

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Они не просто бьют мяч вперед, а пытаются играть в футбол. К тому же для сборной Украины, это был второй выездной матч за несколько дней. Много сил наша команда оставила в Лиссабоне, поэтому мы не выглядели такими свежими. Но главное, что в конце поединка удача нам улыбнулась и мы взяли три очка. Хотя я уверен, что сборная Люксембурга еще попортит нервы всем командам нашей группы.

Главный тренер просил нас с полной серьезностью подойти к поединку против Люксембурга. Недооценки с нашей стороны не было, просто грамотно действовал соперник. Сломать их оборону было нелегко. Мы очень хотели победить. Если бы мы не выиграли, то потом очень долго об этом жалели.

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Повторюсь, Люксембург – обученная команда. Поэтому было непросто выйти на оперативное пространство. Хорошо, что мы еще в первом тайме отыгрались, а то было бы гораздо сложнее одержать максимальное количество очков в этом матче. Неплохой для нас результат, однако турнирная борьба, по сути, только начинается, поэтому делать выводы еще слишком рано", – цитирует Матвиенко Команда 1.