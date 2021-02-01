Сергей Палкин в интервью клубной пресс-службе сообщил, что Шахтер продлил контракты с Матвиенко и Хочолавой. С обоими игроками заключили новые пятилетние соглашения почти год назад.

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Матвиенко является воспитанником донецкого клуба, но успел поиграть в Ворскле и Карпатах на правах аренды. Всего за Шахтер Николай провел 95 поединков (5 голов и 4 ассиста).

Хочолава же перебрался к "горнякам" в 2017-м из Черноморца, а до этого выступал за ряд грузинских клубов. В футболке дончан Давид сыграл 79 матчей и забил 3 мяча.

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