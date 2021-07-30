"Я лично ни с кем не контактирую. Если хотите узнать, то можете спросить у моего агента. Говорил ли он об интересе других клубов? Возможно, говорил, а, возможно, и нет (смеется). Такую информацию я не распространяю.

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Конечно, есть амбиции и мечты поиграть в топ-чемпионате, Англии или Италии, но Шахтер – тоже топ-клуб. Если мне не будет предоставлена возможность куда-то перейти, то готов играть всю жизнь в Шахтере. Это большой клуб. Здесь или хорошо, или хорошо все равно будет", – заверил Матвиенко в интервью Football.ua.

Напомним, Николай – воспитанник Шахтера, где и начал профессиональные выступления в 2015 году. В футболке "горняков" он уже успел наиграть 109 матчей и отметиться 5 голами.

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