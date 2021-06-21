Защитник национальной команды Украины Николай Матвиенко рассказал, что пошло не по плану в решающем матче группового этапа против сборной Австрии.

"Сразу в начале игры было несколько волнительных моментов. Допустили ошибки в простых игровых ситуациях. Поэтому мы начали играть не так, как хотели. Действовали осторожно, Австрия это почувствовала и начала прессинговать. Поэтому первый тайм у нас не получился, во втором мы перестроились и начали играть лучше.

Украина – Австрия – 0:1 – видео гола и обзор матча

Прессинг Австрии не стал сюрпризом. Знали, что будут прессинговать, потому что им нужна была победа. Из-за волнения не получалось играть в свой футбол. Ждем результаты других матчей и надеемся, что выйдем в плей-офф с третьего места", – сказал Николай Матвиенко в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, сборная Украины уступила национальной команде Австрии в 3 туре группового этапа Евро-2020 (0:1). Сейчас судьба "желто-синих" зависит от выступлений других команд.

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