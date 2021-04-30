"Чем отличается итальянский футбол от украинского? Всем. Чемпионат Италии – самый сложный. Тогда, в мое время, в итальянском футболе были все выдающиеся игроки мира! Там играли Зидан, Бирхофф, Руй Кошта и многие другие.

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Украинский футбол, думаю, сейчас несколько повысился в качестве, но к итальянскому не имеет никакого отношения. Однако, там у меня была возможность встретить такого великого тренера, как Луческу, и сыграть в Лиге чемпионов, так что для меня это был отличный опыт. Но между Испанией, Италией и Украиной, на мой взгляд, самым сложным футболом остается итальянский", – сказал Матузалем в комментарии Footballnews24.it.

Напомним, скандальный бразильский легионер был на контракте в Шахтере с 2004 по 2009 годы.

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