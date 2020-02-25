Матузалем рассказал, как забил за Шахтер свой легендарный "гол скорпиона"

Бывший полузащитник Шахтера Франселино Матузалем вспомнил свой легендарный гол в ворота Севильи в 1/8 финала Кубка УЕФА-2006/07.

"Я помню этот момент, словно он был вчера. Мяч пришел с левого фланга, но я уже сделал шаг вперед, а потому не мог откликнуться на пас так, как хотел. Помню, как подумал: "Давай посмотрим, что будет", и совершил этот маневр.

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Это было впечатляюще. Хотя, в итоге, гол не оказался столь дорогим, как мяч Палопа на последних секундах. Возможно, я просто недостаточно эгоистичен.

У меня есть разные хорошие воспоминания... Это игры в Лиге чемпионов за Шахтер, золотые дни в Лацио, или один из самых красивых голов в моей карьере. Тот, который я забил Осасуне правой ногой после фантастического паса от Пабло Аймара", – сказал Матузалем в интервью El Periodico de Aragon.

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Напомним, Матузалем выступал за Шахтер с 2004 по 2009 год. В июле 2007 года он подписал контракт с Сарагосой, но тот трансфер "горняки" назвали незаконным. После этого начались судебные процессы, которые в итоге донецкий клуб выиграл.