Маттеус обвинил Нойера в неблагодарности к Баварии

Экс-футболист Баварии Лотар Маттеус прокомментировал разногласия между мюнхенским клубом и голкипером команды Мануэлем Нойером.

"Не помню, чтобы Бавария ценила какого-то игрока больше, чем Мануэля Нойера. Но в случае с продлением контракта, игрок с такой историей травм, как у него, не может гарантировать, что будет играть до 39 или 40 лет без осложнений.

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В данной ситуации Мануэль должен помнить, что благодарность – это не дорога с односторонним движением", – цитирует Маттеуса издание Sky Sport.

Напомним, 34-летний голкипер сборной Германии требует у мюнхенцев долгосрочный контракт, тогда как Бавария предлагает соглашение до 2023 года. Нойер выступает за Баварию с 2011 года – в 373 матчах за мюнхенский клуб он пропустил 266 голов.

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