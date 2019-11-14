Маттеус назвал идеального кандидата на пост тренера Баварии

Нико Ковач и Хосеп Гвардиола / Фото из открытых источников

Легенда мюнхенской Баварии Лотар Маттеус дал совет бывшему клубу относительно должности главного тренера.

"Если Бавария хочет владеть мячом, то для них нет лучшего варианта, чем Гвардиола. Его приглашение стало бы успехом для Баварии и всей Бундеслиги", – цитирует Маттеуса Bild.

Алонсо стал претендентом на пост главного тренера Баварии

Напомним, действующий наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола уже возглавлял немецкий гранд в 2013-2016 годах.

Недавно руководство Баварии уволило с должности главного тренера Нико Ковача и назначила исполняющим обязанности Ханса-Дитера Флика.

После 11-ти туров Бундеслиги Бавария находится на третьей строчке, отставая от лидера (Боруссии М) на 4 очка.

Баварія і новий тренер: сенсація, тінь Динамо, фаворит фанатів – 5 людей на 1 клуб, що 33 дні тому принизив фіналіста ЛЧ