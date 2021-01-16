"Я должен немного покритиковать трансферную политику Баварии. Попрощавшись с Коутиньо, Алькантарой и Перишичем, вы потеряли трех игроков. Конечно, они были важными исполнителями. Они всегда были в команде и выступали на хорошем уровне.

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Если в команде много новых игроков, может потребоваться определенное количество времени, чтобы началась настоящая работа. Команде может просто не хватить качества. Вы с самого начала знали, что это будет долгий и трудный сезон с большим количеством поединков. Думаю, нынешнему составу Баварии не хватает глубины для того, чтобы ротация происходила без потери качества игры", – цитирует Маттеуса Bayern & Germany в Twitter.

Ранее главный тренер Баварии Ганс-Дитер Флик заявил, что из-за финансовой ситуации не стоит ожидать новых игроков в зимнее трансферное окно.

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