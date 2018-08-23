Маттейс Де Лигт: Во втором тайме позволили Динамо контролировать игру

Защитник Аякса Маттейс Де Лигт прокомментировал матч против Динамо в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"Я думаю, мы хорошо сыграли после забитого нами мяча. Мы сохраняли давление на ворота соперника и создавали возможности. Но у Динамо было два момента после стандартных положений.

Первый стадарт был ликвидирован, но они снова получили право на угловой. Мяч полетел на ближнюю штангу, игрок Динамо по нему ударил, Андре отбил, но на дальней штанге были свободные двое футболистов соперника.

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В первой половине игры мы контролировали матч. Но потом мы сели в оборону и начали уставать. Тогда мы позволили Динамо контролировать игру. Создавали мало давления на соперника и быстро теряли мяч.

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Мы достигли хорошего результата, но мы еще не в Лиге чемпионов. Мы можем ехать в Киев, имея замечательный гандикап. У нас было много шансов забить больше голов, но 3:1 – заслуженный результат", – передает слова Маттейса Де Лигта vi.nl.