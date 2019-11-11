Матюйди выбыл из заявки сборной Франции на матчи отбора к Евро-2020

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди пропустит ближайшие матчи отбора к Евро-2020.
Блез Матюиди травмировал ребро в матче против Милана и пропустит заключительные матчи отбора к Евро-2020, сообщает официальный твиттер сборной Франции.
Франция объявила заявку на матчи против Молдовы и Албании
Хавбека Ювентуса в заявке заменит талант Арсенала – Маттео Гендузи. Интересно, что "канонир" еще ни разу не выходил в футболке сборной Франции.
К слову, сборная Франции сыграет против Молдовы и Албании 14 и 17 ноября соответственно в заключительных матчах отбора к Евро-2020.
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