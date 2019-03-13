Матюиди: Роналду в прошлом году сделал результат в Реале, в этом году – в Ювентусе

Полузащитник Ювентуса Блез Матюиди прокомментировал победу над Атлетико и феноменальную игру Криштиану Роналду.

"Все сыграли великолепно, это был действительно особенный вечер. Мы рады проходу в четвертьфинал, но должны продолжать в том же духе и даже лучше.

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Всего три недели назад все считали, что мы уже вылетели, поэтому давайте двигаться постепенно, прежде чем говорить о финале.

На мой взгляд, мы всегда должны играть так, как сегодня. Я здесь всем очень доволен, у нас много качественных игроков, у нас сильная команда и Криштиану Роналду, который является лучшим игроком мира.

В прошлом сезоне он сделал результат в Реале, в этом – в Ювентусе. Поэтому сейчас мы верим в успех еще сильнее", – цитирует Матюиди Football Italia.

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