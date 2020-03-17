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Матюиди заболел коронавирусом

21:16 153 Читати українською
Матюиди заболел коронавирусом
Блез Матюиди / ФК Ювентус

Полузащитник Ювентуса и сборной Франции Блез Матюиди заразился коронавирусом COVID-19.

Его тест на COVID-19 дал положительный результат, информирует официальный сайт Ювентуса. Ранее у туринцев коронавирус был подтвержден у защитника Даниэле Ругани.

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"Бьянконери" сообщают, что Матюиди чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно. Хавбек с 11 марта находится на карантине дома.

К слову, в текущем сезоне чемпион мира сыграл за Ювентус 31 матч во всех турнирах и забил 1 гол.

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