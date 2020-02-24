toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ШАХТЕР - ДЕСНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - ВЕСТ ХЭМ ДИНАМО КИЕВ

Матюиди продлил контракт с Ювентусом

11:48 11 Читати українською
Матюиди продлил контракт с Ювентусом
Блез Матюиди / Readfootball

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди еще минимум год будет оставаться на Апеннинах.

Французский полузащитник туринского Ювентуса Блез Матюиди еще на год продлил трудовое соглашение со "Старой синьорой".

Сарри озвучил цель и мечту Ювентуса

"Я остаюсь в Ювентусе. В моем контракте был пункт о продолжении сотрудничества еще на сезон, и клуб его активировал. Я очень рад. Никогда не было сомнений по поводу Ювентуса, потому что я всегда чувствовал доверие к себе. Моей семье нравится этот город, что тоже повлияло на мое решение", – цитирует Матюиди издание Le Figaro.

Напомним, 32-летний француз перешел в Ювентус в августе 2017 года из ПСЖ за 25 млн евро. В текущем сезоне в Серии А Блез провел 22 поединка, в которых отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.

Милан расписал боевую ничью с Фиорентиной, Ювентус одолел СПАЛ: 25-й тур Серии А, суббота

blog_ava
Шахтер – Десна: экс-арбитр ФИФА Ступар оценил эпизод с отмененным голом в ворота "горняков"
09:18
345
Теги
Ювентус Ювентус Италия Серия А Блез Матюиди Блез Матюиди
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
9
мин
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Унион Берлин
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук