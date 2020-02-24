Матюиди продлил контракт с Ювентусом

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди еще минимум год будет оставаться на Апеннинах.

Французский полузащитник туринского Ювентуса Блез Матюиди еще на год продлил трудовое соглашение со "Старой синьорой".

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"Я остаюсь в Ювентусе. В моем контракте был пункт о продолжении сотрудничества еще на сезон, и клуб его активировал. Я очень рад. Никогда не было сомнений по поводу Ювентуса, потому что я всегда чувствовал доверие к себе. Моей семье нравится этот город, что тоже повлияло на мое решение", – цитирует Матюиди издание Le Figaro.

Напомним, 32-летний француз перешел в Ювентус в августе 2017 года из ПСЖ за 25 млн евро. В текущем сезоне в Серии А Блез провел 22 поединка, в которых отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.

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