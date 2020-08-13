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Матюиди официально стал первой звездой в клубе Бекхэма

15:24 - Читати українською
Матюиди официально стал первой звездой в клубе Бекхэма
Блез Матюиди / фото ФК Интер Майами

Французский хавбек Блез Матюиди продолжит карьеру за океаном.

"Я очень рад приветствовать моего друга Блеза Матюиди в Интере. Он одаренный игрок и замечательный человек.

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Иметь в составе чемпиона мира – важный момент и для владельцев клуба, и для болельщиков. То, что в клуб пришел мой бывший одноклубник – особый момент для меня", – прокоментував трансфер владелец Интер Майами Дэвид Бекхэм.

Условия контракта Матюиди не указываются. Француз будет играть под 8-м номером. Отметим, что Блез провел в Ювентусе три сезона и выиграл пять трофеев, включая три чемпионских титула. Добавим, что он успел поиграть с Дэвидом Бекхэмом в составе ПСЖ.

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