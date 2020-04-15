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Матюиди и Ругани вылечились от коронавируса

16:21 20 Читати українською
Матюиди и Ругани вылечились от коронавируса
Даниэле Ругани и Блез Матюиди / ФК Ювентус

Ювентус сообщил хорошую новость – Даниэле Ругани и Блез Матюиди успешно преодолели COVID-19.

Защитник Ювентуса Даниэле Ругани и его одноклубник Блез Матюиди, которым ранее диагностировали коронавирус, сдали повторный тест. Анализы показали, что симптомов болезни нет – оба игрока больше не находятся на самоизоляции и успешно завершили лечение, информирует официальный сайт "Старой синьоры".

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Таким образом, в лагере Ювентуса остается только один больной. Это Пауло Дибала, который ранее объявил о выздоровлении, но опять сдал положительный тест. Заметим, что в последние дни в Италии наблюдается тенденция к уменьшению количества летальных случаев, зато все больше людей выздоравливают.

К слову, на момент остановки Серии А Ювентус лидировал в чемпионате, опережая Лацио на 1 очко.

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коронавирус Италия Даниэле Ругани Даниэле Ругани Ювентус Ювентус Блез Матюиди Блез Матюиди
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