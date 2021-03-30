Матич в своем Instagram выложил фотографию из раздевалки Манчестер Юнайтед, где приклеил изображение с отмененным голом Роналду в ворота Сербии у шкафчика Бруну Фернандеша.

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Интересно, что на распечатке линия ворот смещена, поэтому выглядит, будто бы мяч так и не пересек её, из-за чего гол был незасчитан. "Полностью на линии. Теперь ясно?" – написал Матич, отметив Роналду и Фернандеша, чтобы те точно увидели его шутку.

Напомним, на последних секундах поединка Криштиану отметился голом в ворота Сербии, но арбитр не зафиксировал взятие ворот, мотивируя это тем, что мяч не пересек линию ворот, хотя повторы доказали обратное. В итоге, команды разошлись боевой ничьей – 2:2.

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