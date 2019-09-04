Матич: Сказал Сульшеру, что он не прав, но у нас нет конфликта

Полузащитник Манчестер Юнайтед Неманья Матич развеял слухи о конфликте с главным тренером команды Уле Гуннаром Сульшером.

"В первых двух или трех матчах Сульшер выбирал состав Манчестер Юнайтед без меня.

Сульшер назвал игрока, на которого должны равняться все в Манчестер Юнайтед – неожиданный выбор

Я уважаю его решение, и работаю изо всех сил, чтобы доказать ему, что он неправ и я должен играть в основном составе. У нас нет никаких проблем, я сказал Сульшеру, что он не прав, но выбирать состав команды должен именно он", – передает слова Матича Daily Mirror.

Pogba – out: вандалы "украсили" надписью тренировочную базу Манчестер Юнайтед

Напомним, что Матич лишь однажды появился на поле в этом сезоне, появившись на замену в матче против Саутгемптона. В предыдущих трех играх серб так и не появлялся на поле.