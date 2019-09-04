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Матич: Сказал Сульшеру, что он не прав, но у нас нет конфликта

11:36 49 Читати українською
Матич: Сказал Сульшеру, что он не прав, но у нас нет конфликта
Неманья Матич / PA

Полузащитник Манчестер Юнайтед Неманья Матич развеял слухи о конфликте с главным тренером команды Уле Гуннаром Сульшером.

"В первых двух или трех матчах Сульшер выбирал состав Манчестер Юнайтед без меня.

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Я уважаю его решение, и работаю изо всех сил, чтобы доказать ему, что он неправ и я должен играть в основном составе. У нас нет никаких проблем, я сказал Сульшеру, что он не прав, но выбирать состав команды должен именно он", – передает слова Матича Daily Mirror.

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Напомним, что Матич лишь однажды появился на поле в этом сезоне, появившись на замену в матче против Саутгемптона. В предыдущих трех играх серб так и не появлялся на поле.

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Теги
Англия Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Неманья Матич Неманья Матич Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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