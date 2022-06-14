Сербский защитник Неманья Матич перешел в Серию А.

Матич присоединился к Роме на правах свободного агента, сообщает официальный сайт клуба. Стороны подписали контракт на один сезон.

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Инициатором трансфера был Жозе Моуринью, работавший с сербом в Челси и Манчестер Юнайтед. Неманья будет носить 21 номер в Роме.

Предыдущие 5 сезонов Матич провел в Манчестере и сыграл за "дьяволов" около 200 матчей. МЮ решил не продлевать сотрудничество с 33-летним хавбеком.

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