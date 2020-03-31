Матич предрек статус легенды для одноклубника из Манчестер Юнайтед

Полузащитник Манчестер Юнайтед Неманья Матич высказался относительно своего одноклубника – шотландца Скотта Мактоминая.

"Мы с ним постоянно общаемся, особенно с тех пор, как он начал играть в первой команде. Теперь он по-настоящему футболист основного состава и играет так, будто провел в команде уже десять лет.

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У нас с ним не бывает никаких проблем. Думаю, в течение ближайших десяти лет он станет очень важным футболистом для Манчестер Юнайтед. Такого игрока и человека всегда приятно видеть в раздевалке. Он настоящий профессионал и прекрасно работает ногами. МЮ нужен игрок с таким характером, поэтому думаю, он подошел бы любому клубу и любому тренеру. Я рад за него и за Юнайтед. Скотту просто нужно продолжать в том же духе и, уверен, однажды он станет легендой клуба", – цитирует Матича издание Goal.

Напомним, Мактоминай – воспитанник Манчестер Юнайтед. В текущем сезоне он провел за "красных дьяволов" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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