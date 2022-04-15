Матич сообщил, что покинет Манчестер Юнайтед по завершении сезона
Опорный полузащитник Неманья Матич вскоре завершит выступления в футболке "красных дьяволов". Сейчас ему 33 года.
"После долгих раздумий я решил, что этот сезон станет для меня последним в Манчестер Юнайтед. Проинформировал о своем решении руководство, менеджера и игроков.
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Для меня было большой честью и привилегией играть за этот большой клуб. Большая благодарность болельщикам за их невероятную поддержку. Сейчас я отдам все силы до конца сезона, чтобы помочь своим товарищам по команде финишировать как можно лучше", – написал в Instagram Матич.
Хавбек перебрался в МЮ из Челси в 2017 году почти за 45 миллионов евро. За манчестерцев серб успел наиграть 183 поединка (4 гола и 9 ассистов), из которых 26 – в этом сезоне.