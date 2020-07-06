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Матич продлил контракт с Манчестер Юнайтед

13:24 - Читати українською
Матич продлил контракт с Манчестер Юнайтед
Неманья Матич / Visionhaus

Полузащитник Манчестер Юнайтед Неманья Матич продолжит свои выступления на Олд Траффорд и в новом сезоне.

Опытный хавбек продолжил сотрудничество с манкунианцами, сообщает официальный сайт клуба.

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Матич продлил соглашение с МЮ до 2023 года. Подписание нового контракта положит конец слухам о возможном уходе серба после сезона 2019/20. В первой половине кампании Матич проиграл конкуренцию за место в основе Юнайтед, но после рестарта Премьер-лиги регулярно появляется на поле, в частности, с первых минут. Ветеран в последних матчах "красных дьяволов" вместе с Погба и Бруну Фернандешем формирует треугольник в центральной зоне.

В нынешнем сезоне Неманья Матич провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Неманья Неманья Матич
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