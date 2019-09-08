Матич после поражения от Португалии встретился с Роналду, чтобы осчастливить своих сыновей

Неудача в домашнем матче отбора на Евро-2020 не повлияла на родительские обязанности одного из лидеров сборной Сербии.

После игры Матич вместе со своими сыновьями ждал кого-то у раздевалки португальцев.

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Планы хавбека Манчестер Юнайтед и его малышей оказались вполне прозаическими – дети просто хотели сфотографироваться с Криштиану Роналду, который выходил из помещения. Португалец любезно откликнулся на просьбу Матича, и сыновья 31-летнего серба получили желанную фотографию с идолом.

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Напомним, именно Роналду забил один из четырех голов "команды избранных" в ворота сборной Сербии.