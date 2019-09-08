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Матич после поражения от Португалии встретился с Роналду, чтобы осчастливить своих сыновей

14:18 67 Читати українською
Матич после поражения от Португалии встретился с Роналду, чтобы осчастливить своих сыновей
Криштиану Роналду / Reuters

Неудача в домашнем матче отбора на Евро-2020 не повлияла на родительские обязанности одного из лидеров сборной Сербии.

68’ Никола Миленкович
85’ Александар Митрович
 
Вильям Карвалью 42’
Гонсалу Гедеш 58’
Криштиану Роналду 81’
Бернарду Силва 87’
42’ Вильям Карвалью
58’ Гонсалу Гедеш
68’ Никола Миленкович
81’ Криштиану Роналду
85’ Александар Митрович
87’ Бернарду Силва

После игры Матич вместе со своими сыновьями ждал кого-то у раздевалки португальцев.

Роналду отличился 89-м голом за сборную Португалии – это втрое больше, чем у всех партнеров звезды вместе взятых

Планы хавбека Манчестер Юнайтед и его малышей оказались вполне прозаическими – дети просто хотели сфотографироваться с Криштиану Роналду, который выходил из помещения. Португалец любезно откликнулся на просьбу Матича, и сыновья 31-летнего серба получили желанную фотографию с идолом.

Сербия – Португалия – 2:4 – видео голов и обзор матча

Напомним, именно Роналду забил один из четырех голов "команды избранных" в ворота сборной Сербии.

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Теги
Евро-2020 Видеоновости Сербия - Португалия Неманья Матич Неманья Матич Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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