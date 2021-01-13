"Я думаю, что такая победа показывает, что мы готовы бороться за титул. Я рад за выступление команды и дух, посмотрим, что будет в воскресенье против Ливерпуля. Это – самое большое дерби в Англии, и мы едем туда, чтобы посоревноваться с ними и посмотреть, где мы будем противостоять одной из лучших команд в чемпионате. Думаю, мы готовы.

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Мы сыграли 17 игр и мы на вершине таблицы. Это что-то показывает. Мы сыграли не пять-шесть матчей, когда можно говорить о везении. Но после 17 поединков невозможно говорить о везении, это – качество. Но мы не можем расслабляться, нам нужно сосредоточиться до конца и идти от игры к игре. В футболе следующий поединок всегда важен. Матч против Ливерпуля – крупнейший финал", – поделился Матич в интервью официальному телеканалу Манчестер Юнайтед.

К слову, серб провел 17 матчей в текущем сезоне в составе "красных дьяволов", не отметившись результативными действиями.

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